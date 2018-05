Pinot monte sur le podium

L’aigle à deux têtes n’est plus: on disait l’équipe Mitchelton-Scott capable de placer Simon Yates et Esteban Chaves aux deux premières places du Giro, suite au coup de force au sommet de l’Etna, dans l’obligation désormais de gérer cette nouvelle cohabitation en son sein de deux leaders en mesure l’un comme l’autre de remporter ce 101e Tour d’Italie. Avec les possibles dissensions qui s’en suivent… Il n’en sera rien.

La faute… au pollen et à l’allergie qui a accablé Chaves ce mardi, à l’occasion d’une dixième étape à travers le massif des Appenins – la plus longue de ce Giro sur 239km - fatale au Colombien. Au lendemain de la deuxième journée de repos, il aura suffi d’une première ascension, un col de deuxième catégorie, simple formalité pour un Chaves à son top, pour piéger cette fois le petit grimpeur décramponné de manière irrémédiable en compagnie du sprinter Elia Viviani.

"Déçu pour Esteban" (Yates)

L’alliance de circonstances entre les deux hommes, épaulés par leurs coéquipiers prêts alors à engager la poursuite, ne va pas peser lourd face à l’impitoyable réaction du peloton, où les autres leaders vont allier leurs forces pour éliminer un Chaves en perdition… La Sunweb de Tom Dumoulin et la Groupama-FDJ de Thibaut Pinot va se faire un plaisir d’éliminer cet illustre attardé, condamné à se dépouiller en vain en tête de ce groupe des lâchés du jour. Avant d’accepter la sentence.

Celle d’un Chaves rayé de la carte ou presque, qui va passer la ligne d’arrivée avec plus de… 25 minutes de débours sur le vainqueur. Un baroudeur nommé Matej Mohoric (Bahrain-Merida), le champion du monde junior et champion du monde espoir qui, à seulement 23 ans, signe avec cette impressionnante force brute qui le caractérise sa deuxième victoire d’étape sur un grand tour (après la Vuelta 2017) en dominant au sprint son compère d’échappée, l’Allemand Nico Denz (AG2R-La Mondiale).

Au classement général, Simon Yates, capable malgré une première ascension qu'il a reconnu difficile de conforter son fauteuil de leader (*) grâce aux bonifications chipées à Thibaut Pinot sur un sprint intermédiaire, devance désormais Tom Dumoulin (2e, +41") et Pinot (3e, +46"), qui poursuit son Tour d’Italie proche du presque parfait. Le Britannique gagne en plus un équipier de luxe, même s’il avait ce commentaire à l’arrivée : "Je suis vraiment déçu pour Esteban, mais il reviendra plus fort…" Si c’est bien le cas, ce sera pour se mettre au service du meilleur jeune du dernier Tour de France.

(*) Simon Yates dépasse son compatriote Mark Cavendish (4 jours en rose) avec ce 5e maillot de leader consécutif sur le Giro. Un record pour un coureur britannique.