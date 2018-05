Pinot: "L'espoir est toujours permis"

Quatrième du Giro à 2'37'' du leader Simon Yates, Thibaut Pinot aborde la dernière semaine de course avec sérénité.

"Pour l'instant, il (Simon Yates) est vraiment intouchable, après on sait que le Giro est une course à part et qu'il peut encore y avoir des retournements de situation. Il y a encore des étapes très dures, avec des cols très longs. Tant qu'on n'est pas samedi soir, l'espoir est toujours permis. Pour l'instant, Yates est au-dessus, mais derrière, nous sommes plusieurs au même niveau et chacun fait sa course".

Mardi, le leader de la Groupama-FDJ tentera de tirer son épingle du jeu sur un contre-la-montre de 34 km entre Trente et Rovereto. Le podium n'est qu'à neuf secondes.