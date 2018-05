Pinot: "Je veux conserver mon podium"

Troisième d'une étape folle vendredi sur la route du Giro, Thibaut Pinot compte désormais 40 secondes d'avance sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) au classement général.

"Je veux conserver mon podium, c’est ma priorité, a confié le leader de la Groupama-FDJ après l'arrivée. Froome (qui a terminé avec trois minutes d'avance sur la concurrence) a été surprenant avec son attaque si loin de l’arrivée. C’est complètement dingue de vivre des étapes comme ça. Le Giro est une course folle, on en a écrit une belle page. Demain (samedi), j’espère avoir de bonnes jambes pour rester sur le podium mais je suis très content de ma journée qui restera gravée dans ma mémoire. Il est vrai qu’aujourd’hui, je me suis senti mieux, j’avais passé une bonne nuit. J’avais de bonnes sensations, j’ai retrouvé mon niveau !"

Le grimpeur de 27 ans n'a également pas manqué de rendre hommage à son coéquipier, Sebastien Reichenbach, qui l'a accompagné tout au long de la course: "Seb a montré que sans lui mon podium était impossible. Il a été grandiose, je ne le remercierais jamais assez !".