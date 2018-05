Pinot explose

Cruel ! Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a payé ses grands efforts de la veille et perdu sa belle troisième place du Tour d’Italie, ce samedi, à la veille de l’arrivée à Rome. C’est définitif… Le Français, souffrant depuis quelque temps, a été victime d’une "grosse défaillance, tout simplement", pour reprendre les mots empathiques de son directeur sportif Martial Gayant (La chaîne L'Équipe), lors de la 20e et avant-dernière étape (214 km entre Suse et Breuil), l’ultime de montagne. Son corps a dit stop !

"Il est vidé, ne pouvait que constater Gayant, profondément attristé, lorsque son pauvre coureur était en train de craquer complètement dès la deuxième des trois ascensions du jour (le col de Saint Pantaléon et ses 16,5 km à 7,2 % de moyenne). On essaye de lui donner des sucres rapides, mais c’est très compliqué…"

Et ce le fut, compliqué, pénible, terrible, jusqu’au bout pour Pinot, qui a refusé d’abandonner, et sa formation. Le Franc-Comtois, après l’avoir vu titubant sur la route, le maillot ouvert, poussé par un de ses coéquipiers qui l’avaient attendu, a fini dans le gruppetto !

Le triplé pour Froome

À 45 minutes et 32 secondes de Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), qui fête aujourd’hui ses 34 ans, et qui l’a emporté en solitaire (3e victoire d'étape sur le Giro). Le Basque, partenaire d'un Simon Yates encore en perdition, s’est échappé, avec d’autres, dans la plaine. Puis il s’est détaché dans le désormais fameux Saint Pantaléon pour s’imposer loin devant Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo, +2’17’’).

Sans paraître en difficulté, lui, Christopher Froome (Sky), le leader du classement général, a contenu les attaques dans la montée finale de Tom Dumoulin (Sunweb), son dauphin qu'il a même battu au "sprint", pour conserver son maillot rose au lendemain de son incroyable numéro de soliste. Le Britannique a course et triplé Grande Boucle-Vuelta-Giro gagnés avant les 115 kilomètres de plat de demain.