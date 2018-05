Pinot contraint à l'attaque

Quatrième du Giro l'an dernier pour une poignée de secondes, Thibaut Pinot va-t-il de nouveau échouer dans sa quête de podium ? Au contact après deux semaines de course, le leader de la Groupama-FDJ a perdu gros mardi lors du contre-la-montre, avec au moins une minute de perdue sur ses principaux rivaux, reculant à la cinquième place du classement général, à 1'08'' de la troisième place détenue par Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida).

Un retard conséquent, mais pas irrémédiable, qui va pousser le grimpeur de 27 ans à passer à l'attaque lors des trois dernières étapes de montagne prévues dans les alpes italiennes, avec notamment une arrivée au sommet du Pratonevoso jeudi, l'ascension du Col du Finestre vendredi, et la montée vers Cervinia samedi, à la veille de l'arrivée à Rome. Mercredi, le coureur français est resté dans le peloton, au cours d'une 17e étape rythmée et loin d'être reposante entre Riva del Garda et Iseo. Sous une pluie battante, Elia Viviani a décroché sa quatrième victoire d'étape au sprint.

Simon Yates (Mitchelton-Scott) conserve la tête du classement général avec 56 secondes d'avance sur le vainqueur sortant, Tom Dumoulin (Sunweb), qui va tout tenter pour refaire son retard dans les jours à venir. Quatrième, Chris Froome (Sky) n'a également peut-être pas dit son dernier mot.