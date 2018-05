Le risque inutile de Froome

Il n'y aura pas eu de passe de trois pour Elia Viviani lors de la 7e étape du Tour d'Italie, la première sur le continent après six jours de course entre Israël et Sicile.

Le coureur de la Quick-Step, vainqueur des deux premiers sprints massifs de cette 101e édition était en quête d'une neuvième victoire cette saison, mais il a trouvé son maître au terme de ces 159km courus entre Pizzo et Praia a Mare, longtemps marqués par l'échappée, le long de la mer tyrrhénienne, de trois hommes (Davide Ballerini, Maxim Belkov et Markel Irizar): l'Irlandais Sam Bennett (27 ans), bien qu'enfermé dans le final, a su prendre la roue de Viviani, qui va coincer et s'incliner face au coup de rein du coureur de Bora-Hansgrohe, qui restait sur deux troisièmes places sur les routes de ce Giro.

"Il y a peut-être une part d'inconscience"

Bennett, bien qu'orphelin de son poisson-pilote Rüdiger Selig, arrivé hors délai jeudi, devient le 4e Irlandais de l'histoire à s'imposer sur le Giro (*) ; il en profite surtout pour troquer son image de "loser magnifique" - il restait sur 209 jours de disette - pour une deuxième grande victoire sur le World Tour, après un succès sur Paris-Nice. Un sprint, dont on retiendra la septième place du Français Clément Venturini, mais aussi la présence à deux kilomètres de l'arrivée, en tête de peloton, d'un... Chris Froome (!), qui aime décidément le risque.

"Mais qu’est-ce qu’il vient faire là ? Il n’y a rien qui le justifie, s’est emporté Cyrille Guimard, consultant sur la chaîne L’Equipe. S’il veut se casser quelque chose, il n’y a pas mieux… C’est dangereux ! Et s’il finit à terre, il ne faudra pas parler de malchance." (…) "Il y a peut-être une part d’inconscience. Si j’étais son directeur sportif, je lui demanderais d’arrêter de prendre des risques. Parce que là il est dans le danger." Le Britannique a-t-il connaissance de la règle des trois secondes, entrée en vigueur justement pour protéger les leaders dans ce genre de final ? On peut se le demander, au regard d'une telle attitude...

Au classement général, Simon Yates conserve évidemment sa tunique de leader avec 16 secondes d'avance sur Tom Dumoulin et son coéquipier Esteban Chaves (+26").

(*) Bennett succède à son compatriote Stephen Roche, dernier Irlandais vainqueur sur un Tour d'Italie en 1987 avec cette année-là deux succès d'étapes, ainsi que le classement général.