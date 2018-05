Le 3e sprint est pour... Bennett !

Il n'y aura pas eu de passe de 3 pour Elia Viviani lors de la 7e étape du Tour d'Italie, la première sur le continent après 6 jours de course entre Israël et Sicile.

Le coureur de la Quick-Step, vainqueur des 2 premiers sprints massifs de cette 101e édition était en quête d'une 9e victoire cette saison, mais il a trouvé son maître au terme de ces 159km courus entre Pizzo et Praia a Mare, longtemps marqués par l'échappée de 3 hommes (Davide Ballerini, Maxim Belkov et Markel Irizar): l'Irlandais Sam Bennett (27 ans), bien qu'enfermé dans le final, a su prendre la roue de Viviani, qui va coincer et s'incliner face au coup de rein du coureur de Bora-Hansgrohe, qui restait sur deux 3e place sur les routes de ce Giro.

Bennett, bien qu'orphelin de son poisson-pilote Rüdiger Selig, arrivé hors délai jeudi, troque son image de "loser magnifique" - il restait sur 209 jours de disette - pour une 2e victoire grande victoire sur le World Tour, après un succès sur Paris-Nice. Un sprint, dont on retiendra la présence à 2km de l'arrivée, en tête de peloton, d'un... Chris Froome (!), qui aime décidément le risque, mais aussi la 7e place du Français Clément Venturini.

Au général, Simon Yates conserve évidemment sa tunique de leader avec 16 secondes d'avance sur Tom Dumoulin et son coéquipier Esteban Chaves (+26").