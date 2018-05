Hospitalisé, Pinot abandonne le Giro

Le Giro, c’est fini pour Thibaut Pinot. Victime d’une grosse défaillance samedi, lors de la 20e et avant-dernière étape courue entre Suse et Breuil (214 km), le Français a perdu plus que sa troisième place au classement général. Son équipe a annoncé dans la soirée que le coureur de 27 ans avait été placé en observation à l’hôpital d’Aoste et qu'il ne verrait donc pas Rome.

"Il souffre de déshydratation et de fièvre mais est bien pris en charge et accompagné par le médecin de la Groupama-FDJ Jacky Maillot. Nous vous donnerons de plus amples nouvelles demain", a indiqué la formation tricolore. Dans ces conditions, impossible de terminer ce Tour d’Italie pour celui qui était retombé au seizième rang, à 43’46" du leader Christopher Froome.

"Il a été au bout de lui-même, il a dépassé ses limites, a confié le directeur sportif, Martial Gayant, à l’AFP, des propos relayés par Ouest France. L’abandon est inévitable. Il est impossible pour lui, dans son état, de remonter sur le vélo. […] Il avait réussi son Tour d’Italie jusqu’à aujourd’hui. Il y a eu une étape de montagne de trop. C’est un coup de massue."