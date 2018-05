Froome vainqueur au Zoncolan, Yates creuse l'écart

Chris Froome a remporté la 14e étape du Giro 2018, samedi, sur les hauteurs du Monte Zoncolan. Le Britannique a devancé son compatriote Simon Yates, arrivé 6 secondes derrière lui, plus que jamais maillot rose de ce Tour d'Italie. Le coureur de Mitchelton-Scott a accentué son avance en tête du classement général et compte désormais 1'24" d'avance sur son dauphin Tom Dumoulin, 4e de l'étape, 1'37" sur Domenico Pozzovivo et 1'46" sur Thibaut Pinot, 5e de l'étape. Froome s'empare lui de la 5e place du classement avec 3'10" de retard sur Yates.