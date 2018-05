Froome remporte le Giro

Historique. Christopher Froome est devenu ce dimanche le premier Britannique à remporter le Tour d’Italie. Il est sorti indemne d’une 21e et ultime étape de 115 km neutralisée après seulement trois des onze tours prévus dans Rome en raison du mauvais état des rues de la capitale italienne.

Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle (en 2013, 2015, 2016 et 2017), qui participait au Giro, cette course exténuante, pour la première fois depuis 2010, a ajouté à son palmarès le seul grand Tour qui lui manquait. Il est, à 33 ans, le seul coureur avec Eddy Merckx et Bernard Hinault à s’être emparé de la Grande Boucle, de la Vuelta - qu’il a conquises la saison passée - et donc du Giro.

Bennett plus fort que Viviani

"Le Kényan blanc" a construit sa victoire transalpine avec une étonnante attaque en solo vendredi, au col du Finestre, dans la 19e levée. Il faut rappeler que le leader de la Sky fait toujours l’objet d’une enquête pour le résultat d’un contrôle antidopage - lors de la dernière Vuelta - dont l’échantillon urinaire a montré une utilisation excessive d’un inhalateur servant à combattre l’asthme. Pourvu, pour le cyclisme, que son histoire tienne debout…

C’est Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) qui s’est imposé aujourd'hui dans la Ville Éternelle. Le sprinter irlandais, qui avait déjà gagné à Praia a Mare et Imola (7e et 12e étapes), a débordé le favori du jour Elia Viviani (Quick-Step Floors).