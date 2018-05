Dumoulin va déjà très vite

Le premier round pour Tom Dumoulin ! Le Néerlandais, vainqueur du Tour d'Italie l'an passé, a démarré la 101e édition du Giro de la meilleure des façons en s'adjugeant la 1ère étape, un contre-la-montre de 9,4 kilomètres assez tortueux, avec quelques bosses, dans les rues de Jérusalem. Dans un exercice qu'il affectionne, lui le champion du monde de la spécialité, le leader de la Sunweb a devancé de 2 secondes l'Australien Rohan Dennis (BMC) et le champion d'Europe, le Belge Victor Campenaerts (Lotto Fix All).

Tom Dumoulin is the first rider since Paolo Savoldelli (2005-06) who wins a Giro and starts the following one taking the Maglia Rosa | @tom_dumoulin è il primo corridore dopo Paolo Savoldelli (2005-06) a vincere il Giro e ricominciare il successivo prendendo la Rosa. #Giro100 pic.twitter.com/eIDDJnH0A0 — Giro d'Italia (@giroditalia) 4 mai 2018

Dumoulin, vainqueur pour la première fois de la saison, en profite pour creuser déjà un petit écart sur ses rivaux pour le classement général, une catégorie où l'on pourrait classer Dennis, redoutable sur les courses d'une semaine comportant un contre-la-montre, mais qui n'a jamais brillé sur la durée d'un grand Tour. Parmi les battus du jour, on pense surtout à Christopher Froome, attendu comme le challenger de Dumoulin, et qui doit se contenter d'une 21e place à 37 secondes du leader, un écart conséquent sur une distance plutôt courte. Le Britannique a-t-il souffert des séquelles de sa chute durant la reconnaissance, ce vendredi matin ? Ou est-il loin de son meilleur niveau, après un début de saison en demi-teinte, perturbé par son contrôle anormal sur la Vuelta et l'attente de son jugement ? La suite de la course le dira assez vite.

Derrière Dumoulin, c'est Simon Yates (Mitchelton-Scott), 7e à 20", qui a signé la meilleure performance des purs grimpeurs, devant un Domenico Pozzovivo (Barhain-Merida, 10e à 27") visiblement très en forme. Quatrième en 2017 et encore très ambitieux cette année, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a connu un démarrage correct (16e à 33"), lui qui avait souffert sur les chronos l'an passé. "C'était mon premier contre-la-montre de la saison, l'effort était très violent, a confié le Franc-Comtois sur la chaîne L'Equipe. Je n'étais pas comme je le souhaitais. L'important était de perdre le moins de temps possible." Il a même réussi à prendre quelques secondes à Froome, mais également à Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Fabio Aru (UAE Team Emirates) ou encore Miguel Angel Lopez (Astana). Mais la course ne fait que débuter.