Dumoulin s'enlève une épine

Tom Dumoulin avait prévenu dès vendredi et sa victoire dans le chrono inaugural de ce 101e Tour d'Italie: le maillot rose dès le premier jour, ça l’encombrait plus qu’autre chose. "On n’a pas prévu de défendre ce maillot coûte que coûte, car il y a trois semaines difficiles et mouvementées à venir", calmait ainsi le Néerlandais, tenant du titre sur le Giro (pour Cyclingnews.com). Alors, est-il allé jusqu’à pousser un ouf de soulagement lorsqu’il a vu samedi Rohan Dennis s’arracher pour remporter un sprint intermédiaire, et ainsi lui ravir le général pour une seconde ? L’Australien est le grand gagnant du jour, avec Elia Viviani vainqueur de l’étape.

Favori pour une des rares vraies étapes de sprint de cette édition 2018, le coureur de Quick-Step Floors a poursuivi l’excellente dynamique de son équipe sur les classiques de début de saison. Il se rattrape aussi après Gand-Wevelgem, où on l’avait retrouvé en larmes à l’arrivée après avoir manqué la victoire à la surprise générale. A 29 ans, c’est sa deuxième victoire d’étape sur le Giro, lui qui en avait décroché une en 2015 avec la Sky. Malheureusement pour le natif de Vénétie, ce n’était pas devant son public, puisque le Tour d’Italie est encore en Israël (cette deuxième étape ralliait HaÏfa à Tel-Aviv).

Dennis: "Pas vraiment prévu"

L’arrivée en Italie n’aura lieu que mardi, à Catane, et Dennis espère donc bien s’y rendre en rose. "Ce n’était pas vraiment prévu, mais on s’est dit que si c’était possible, on essaierait, résume l’Australien pour L’Equipe. A 30 kilomètres de l’arrivée, il y a eu ce coup à jouer et on a réussi… C’était un super travail d’équipe, je suis vraiment content. Je suis resté longtemps assis à l’arrivée vendredi, après le contre-la-montre, et ça n’avait pas fonctionné… Je me disais que j’allais encore devoir attendre un an."

Comme quoi, un sprint intermédiaire peut parfois s’avérer bien plus important que ce qu’on imagine. Dumoulin ne voit pas ça d’un mauvais œil, et tout le monde est content. Chris Froome ne crache pas non plus sur cette journée de calme, qui le maintient à 37 secondes de Dumoulin, après son petit calvaire de vendredi (où il a chuté lors de la reconnaissance du chrono). Thibaut Pinot émarge lui toujours à 33 secondes. Avant les premières choses sérieuses la semaine prochaine, le peloton termine dimanche son escapade en Israël par un passage étouffant de chaleur dans le désert.