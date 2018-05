Chaves-Yates, un duo au pouvoir

On s'attendait à ce que l'étape de l'Etna fasse tomber les masques, élimine d'entrée certains prétendants de la course au maillot rose. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit puisque deux coureurs se sont dégagés de la mêlée, deux éléments de la même équipe: Esteban Chaves et Simon Yates, les compères de la Mitchelton-Scott. La formation australienne a réussi le coup parfait avec la victoire d'étape pour le Colombien et le maillot de leader pour le Britannique. Le tout à l'issue d'une journée maîtrisée de bout en bout sur le plan tactique.

Déjà, il faut saluer l'audace de cette équipe, qui n'a pas hésité à envoyer l'un de ses deux leaders dans l'échappée du jour, en l'occurrence Chaves, 14e du général à 47" de Rohan Dennis au départ de l'étape. Le vainqueur du Tour de Lombardie 2016 n'était pas le seul grand nom de ce groupe de 27 hommes, où l'on retrouvait également quelques clients (Henao, Gesink, Ciccone, Oomen, Reichenbach...), mais Chaves est le seul à avoir résisté au retour du peloton, après s'être isolé à un peu plus de 5 kilomètres de l'arrivée, sur les pentes les plus ardues de cette ascension (15 km à 6,5% de moyenne).

Froome a tenu

Enfin presque, parce que Chaves a vu revenir dans le dernier kilomètre son coéquipier Yates qui, après avoir tranquillement répondu aux accélérations des autres favoris, a placé un démarrage à 1500 mètres du but, voyant vite que personne ne pourrait l'accompagner. En gentleman, le Britannique a laissé à Chaves la victoire d'étape, en récompense de ses efforts, son cadeau à lui était donc la tête du classement général. Meilleur jeune du Tour de France l'an passé (7e), Yates s'affirme comme un favori pour la victoire finale, tout comme Chaves, qui semble avoir retrouvé ses jambes d'il y a deux ans, quand il avait enchaîné les podiums sur le Giro (2e) et la Vuelta (3e), après une année 2017 calamiteuse.

Derrière le duo de tête, personne n'est sorti du lot. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a sprinté pour les bonifications de la 3e place, et remonte à la cinquième place du général. Le Franc-Comtois semblait l'un des plus à l'aise, avec Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), George Bennett (LottoNL-Jumbo) et Miguel Angel Lopez (Astana), mais ils n'ont pas réussi à distancer Fabio Aru (UAE Team Emirates), Tom Dumoulin (Sunweb) et même Christopher Froome (Sky), qui a réussi à s'accrocher sur cette première grande étape de montagne après avoir envoyé beaucoup de signaux négatifs depuis le départ de la course vendredi dernier. "Froomey" n'a pas été englouti par l'Etna, où un duo a fait irruption au sommet des classements. Mais ce n'était qu'une première bataille.