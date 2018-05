Chaves perd le Giro, Pinot 3e !

Marquée par la grave défaillance d'Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), le 2e du général au départ, dès la première ascension du jour, la plus longue étape du Tour d'Italie 2018, courue ce mardi sur 239km, entre Penne et Gualdo Tadino, à travers le massif des Appenins, a souri à un baroudeur, Matej Mahoric (Bahrain-Merida), le champion du monde Junior et Espoir crédité de sa première victoire sur un grand tour à seulement 23 ans. Le Slovène domine au sprint son compagnon d'échappée, l'Allemand de l'AG2R-La Mondial Nico Denz.

Au classement général, Chaves perd toute chance de victoire et sort du Top 20 ; sa mésaventure, si elle laisse son coéquipier Simon Yates plus que jamais leader, permet à Tom Dumoulin (Sunweb) et au Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) de gagner une place, le Néerlandais devenant le nouveau dauphin du Britannique et le Français montant sur le podium (3e).