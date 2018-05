Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) s’est imposé ce dimanche à Rome pour la 21e et dernière étape du Tour d’Italie (115 km). Le sprinter irlandais, qui avait déjà gagné à Praia a Mare et Imola (7e et 12e étapes), a débordé le favori du jour Elia Viviani (Quick-Step Floors). Christopher Froome (Sky), sans surprise, remporte le Giro pour la première fois de sa carrière.