Une 2e étape taillée pour un sprinteur ? 

Après une étape d’ouverture, samedi, marquée par la première victoire sur la Grande Boucle, au sprint, du Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step) et la chute spectaculaire de Chris Froome, le peloton du Tour de France poursuit sa route en Vendée ce dimanche, à l'occasion de la deuxième étape reliant Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon.

Le parcours, long de 182,5 km, ne présente pas de difficulté particulière. Le départ légèrement vallonné, avec la côte de Pouzauges (1 km à 3,9%, 4e cat), sera le terrain idéal pour les courageux du jour d'attaquer. En revanche, l’échappée aura bien du mal à résister au retour du peloton.

Les sprinteurs qui n’ont pas pu s’exprimer la veille, comme Arnaud Démare (Groupama-FDJ), victime d’une chute à 10 km de l’arrivée, auront bien une nouvelle opportunité d’en découdre. Le final avec une ligne droite en faux-plat de 900 mètres, à 4 % de moyenne, correspond aux qualités du sprinteur Français… mais aussi à celles d’un certain Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Here we go towards another likely bunch sprint in La Roche sur Yon. Will Gaviria do it again ?

Un nouveau sprint massif très probable aujourd'hui dans les rues de La Roche sur Yon. Fernando Gaviria fera-t-il le doublé ? #TDF2018 pic.twitter.com/Hy3TOfz7HQ