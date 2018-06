Les coureurs du Team Sky porteront une nouvelle tenue surprenante lors du prochain Tour de France. Chris Froome et ses coéquipiers arboreront en effet une orque dans le dos, ceci afin de promouvoir le combat de "Sky Ocean Rescue", qui vise la suppression des sacs plastiques d'ici 2020.

Here are the first pictures of @ChrisFroome wearing the new @SkyOceanRescue jersey by @CastelliCycling #PassOnPlastic pic.twitter.com/xUpSfQhcNs