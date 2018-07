Un coureur percute une spectatrice

Le départ du Tour 2018 a été donné ce samedi matin à Noirmoutier-en-l'Île. Et l'Américain Lawson Craddock (EF Education First-Drapac), dossard 13 (cela ne s'invente pas), est le premier coureur à chuter, lourdement dans la zone de ravitaillement, à 80 km de l'arrivée de cette première étape (à Fontenay-le-Comte). Selon France Télévisions, il a percuté une spectatrice et est tombé dans un fossé. Craddock est reparti mais souffre. Le natif de Houston, 26 ans, est bien marqué à la pommette gauche, en sang, et semble touché à l'épaule gauche (clavicule ?). Après s'être fait soigner par deux voitures du service médical de la course, il est rentré, tant bien que mal, dans le peloton.