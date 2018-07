Tony Martin doit renoncer

Le Tour de France 2018 est fini pour Tony Martin (Katusha-Alpecin).

Le coureur allemand a chuté lourdement samedi à 15 km de l'arrivée à Amiens (8e étape). Le quadruple champion du monde du contre-la-montre, en 2011, 2012, 2013 et 2016, souffre, après plusieurs examens, d'une fracture vertébrale.

Il n'a pas pris la direction de Roubaix et ses pavés ce dimanche matin (9e étape).

The Images of the crash of @tonymartin85 - filmed from inside the peloton. It doesn’t look good. Take your time to recover, Tony !#TeamKatushaAlpecin #raceasafamily - compression fracture of the spine (first vertebra of the lumbar spine (L1)) pic.twitter.com/HQETquxTQx