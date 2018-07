Thomas s'impose à L'Alpe-d'Huez

Geraint Thomas a remporté la 12e étape du Tour de France jeudi, entre Bourg-Saint-Maurice et L'Alpe d'Huez (175km). Le Britannique conforte donc son maillot jaune, s'imposant au sprint devant Tom Dumoulin (Sunweb), Romain Bardet (AG2R-La mondiale) et Christopher Froome (Sky). Au général, ce dernier compte désormais 1'38" de retard sur son coéquipier au général. Tom Dumoulin est troisième à 1'50", Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) quatrième à 2'37", Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) cinquième à 2'46" et Bardet sixième à 3'07". Parmi les cadors, Nairo Quintana (Movistar) cède un peu de terrain, neuvième de l'étape à 47" et du général à 4'13". A noter le panache de Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo), parti dans une folle échappée en solitaire et qui a compté jusqu'à 6'30" d'avance. Mais le Néerlandais a été avalé dans la montée finale.