Thomas: "Dumoulin a été impressionnant"

Geraint Thomas a confirmé que Tom Dumoulin, troisième du classement général, serait bien le principal adversaire de la Sky lors de la troisième semaine du Tour de France. Le Néerlandais, vainqueur du Giro en 2017, a encore attaqué dans le final de la 14e étape de la Grande Boucle, à Mende.

"Je ne savais pas quoi attendre de cette étape, mais on peut être satisfait de ce qui s’est passé, a résumé le Maillot jaune après l'arrivée. Tom Dumoulin a été impressionnant. C’était comme à l’Alpe d’Huez, on n’arrivait pas à se rendre compte s’il souffrait ou pas. J’aurais été inquiet si je n’avais pas eu mes coéquipiers avec moi… mais ce n’était pas le cas. Pour la suite, nous allons d’abord passer l’étape de demain (dimanche), et ensuite nous ferons un plan pour les Pyrénées. Nous sommes encore dans l’inconnu, notamment parce que Dumoulin, mais aussi Chris Froome, ont participé au Giro. Nous avons gagné un peu de temps sur Romain Bardet et c’est une bonne chose, puisque toutes secondes prises sur nos rivaux sont importantes. Tout est encore possible, car il y a encore trois grosses étapes de montagne et un contre-la-montre difficile. Je reste concentré sur ce que j’ai à faire chaque jour."