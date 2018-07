Sky: Froome officiellement retenu

Après avoir été blanchi par l’UCI, lundi, Christopher Froome sera le leader de l’équipe Sky sur le Tour de France. L’équipe britannique a dévoilé sa formation pour la Grande Boucle.

Le quadruple vainqueur sera entouré de la grosse armada. On retrouvera Geraint Thomas et Wout Poels, qui auront pour rôle d’épauler leur leader en montagne. Egan Bernal, le jeune Colombien (21 ans), pourrait lui aussi avoir un rôle à jouer dans les ascensions françaises.

Michal Kwiatkowski sera également de la partie, le champion du monde 2014 sera le lieutenant de route dans les plaines. Christopher Froome aura aussi à ses côtés Jonathan Castroviejo, Luke Rowe et Gianni Moscon.

We're excited to announce our lineup for #TDF2018, with the big race kicking off on Saturday:@chrisfroome @Eganbernal @jcastroviejo @kwiato @GianniMoscon @WoutPoels @LukeRowe1990 @GeraintThomas86



> https://t.co/naEeowLyyU pic.twitter.com/unQhbuOCVc