Quintana égratigne Froome

Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble après ce Tour de France 2018, dont le grand départ sera donné ce samedi matin à Noirmoutier-en-l’Île (11h). Nairo Quintana et Christopher Froome, là et bien là malgré le veto de l'organisateur ASO, ne sont pas les meilleurs amis du monde, il est clair, mais plutôt de "vieux" rivaux. Le grimpeur colombien compte trois podiums - 2x2e et 1x3e - sur la Grande Boucle, en 2013, 2015 et 2016. Des éditions que le Britannique né Kényan, lui, a remportées.

Le co-leader de la Movistar, avec Mikel Landa et Alejandro Valverde, ou avec Alejandro Valverde et Mikel Landa (pas de jaloux), bien lancé par la presse, a ainsi attaqué le chef de file de la Sky ce vendredi à Cholet, qui abrite le premier hôtel de sa formation pour ce Tour et qui en accueillera dans deux jours le contre-la-montre par équipe.

"Vous récoltez parfois ce que vous semez"

"Froomey", blanchi par l’UCI lundi pour son contrôle anormal, en septembre dernier (lors de la Vuelta, qu’il avait gagnée), au salbutamol, une substance destinée à lutter contre l’asthme, a été hué et sifflé jeudi à La Roche-sur-Yon par une partie du public venu assister à la cérémonie de présentation des coureurs de l’épreuve ?

"Ce n’est pas agréable, ce n’est pas bon pour notre sport et j’espère que les gens éviteront désormais de le faire, a répondu Quintana. Mais vous récoltez parfois ce que vous semez…" Vivement leur explication ! Et sur la route cette fois.