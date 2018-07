Qui est Gaviria, l’étoile montante du sprint ? 

Pour sa première participation sur le Tour de France, Fernando Gaviria (Quick-Step) a brillamment remporté la 1ère étape au sprint, ce samedi, en devançant des spécialistes comme Peter Sagan et Marcel Kittel. Son coup de pédale a impressionné et lui a notamment permis de décrocher le maillot jaune, le maillot vert et celui du meilleur jeune.

Encore méconnu du grand public, le Colombien, du haut de ses 23 ans, possède pourtant un palmarès solide, avec déjà 33 victoires au compteur. On se souvient également de son Tour d’Italie 2017, où il avait remporté le classement par points et pas moins de quatre étapes. Redoutable sur la route, le coureur de la Quick Step l’est également sur la piste, avec deux titres de champion du monde de l’Omnium (2015 et 2016).

Le talent de Fernando Gaviria n’a d’ailleurs pas échappé aux équipes World Tour. En 2015, en plus de Quick Step, Movistar et AG2R-La Mondiale ont tenté d'attirer la nouvelle pépite du sprint, en vain. Aujourd'hui, c'est bien l'équipe belge qui se frotte les mains...