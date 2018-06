Pinot renonce au Tour de France

Troisième du classement général et meilleur jeune en 2014, vainqueur d'étape en 2012 et en 2015, Thibaut Pinot ne prendra pas le départ du Tour de France en juillet prochain. Le Franc-Comtois, qui avait abandonné en cours de route ces deux dernières années, reste sur de mauvaises expériences sur la Grande Boucle. Cette fois, c'est en raison de problèmes de santé que le grimpeur de Mélisey doit renoncer, la mort dans l'âme.

"Thibaut Pinot a souffert, lors de l’avant-dernière étape du Tour d’Italie, d’une forte fièvre et d’une déshydratation sévère, rappelle l'équipe Groupama-FDJ dans un communiqué. Cet état de santé l’a conduit à quitter la course et à être hospitalisé à Aoste le 26 mai au soir, où une pneumopathie a été diagnostiquée. A ce jour et après une période de repos, les résultats des analyses médicales ne permettent plus d’envisager sa présence sur le Tour de France."

Sur la Grande Boucle, la formation de Marc Madiot misera sur le sprinteur Arnaud Démare, qui avait remporté une étape l'an passé, et lancera dans le grand bain le prometteur grimpeur David Gaudu, 21 ans seulement. Pinot, lui, devrait modifier son programme et prendra certainement le départ du Tour d'Espagne, au mois d'août, avec en ligne de mire les championnats du monde d'Innsbruck au mois de septembre.