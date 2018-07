Nibali est tombé à cause d'une moto

Vincenzo Nibali a chuté lors de la montée de l'Alpe d'Huez, terme de la 12e étape du Tour de France, alors qu'il tentait de suivre l'attaque de Christopher Froome.

"Bardet était devant nous, il y avait des motos, des motos de la police, a expliqué le Sicilien sur France 2. Quand j'ai suivi Froome, il y a eu un ralentissement, et je suis tombé."

Nibali a limité la casse sur cette étape, en terminant à 13 secondes du vainqueur Geraint Thomas, et reste quatrième du classement général. Mais il se montre inquiet pour la suite de la course. "J'ai très mal au dos, constate le vainqueur du Tour 2014. J'ai vraiment subi un contrecoup très fort. Il y a un moment où je n'arrivais plus à respirer. Je ne me sens pas très bien. On va voir si ça ira pour la suite."