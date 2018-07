Le Tour ne veut pas de Froome !

ASO, l'organisateur du Tour de France, "tente d'empêcher Christopher Froome de prendre le départ de sa course" samedi prochain à Noirmoutier-en-l'Île, dans le département de la Vendée, selon des informations du Monde ce dimanche. Amaury Sport Organisation, "pour protéger son image", a, "par courrier", "interdit à l'équipe Sky d'aligner son coureur", toujours selon le journal, lequel cite des sources proches de l'affaire, et comme le prévoit son règlement (article 28).

Chris participera au Tour La femme de Froome

Le Britannique né kenyan fait actuellement l'objet d'une procédure pour dopage. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, en 2013, 2015, 2016 et 2017, a subi en septembre un contrôle anormal au salbutamol, une substance destinée à lutter contre l'asthme, lors de la Vuelta, qu'il a remportée. "Froomey", qui est autorisé à courir tant que sa procédure n'aura pas été bouclée, a conquis depuis, au printemps, le Giro. Il détient ainsi les titres des trois derniers grands tours disputés. Avec suspicion…

La Sky interjettera appel, auprès de la chambre arbitrale du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), mardi matin, et "la décision devrait être communiquée le lendemain" (Le Monde). L'épouse et représentante de Froome, Michelle, a assuré à Reuters que "Chris participera au Tour".