Le peloton perd encore deux sprinteurs

Au lendemain de la mise hors-course de Mark Cavendish (Dimension-Data) et Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), arrivée hors-délais à la Rosière, le peloton du Tour de France vient de perdre deux nouveaux sprinteurs, ce jeudi, lors de la 3e étape alpestre qui emmène les coureurs vers l'Alpe d'Huez.

Parmi eux, Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), vainqueur à Chartes et à Amiens, et qui ne verra donc pas Paris, lui qui s'était imposé sur les Champs-Elysées l'an passé.

L'autre abandon de marque est celui d'Andre Greipel (Lotto-Soudal), sur le podium en début de Tour à Sarzeau, et qui n'avait encore jamais abandonné sur la Grande Boucle, en huit participations.

Le Tour loses another sprinter. After Kittel, Cavendish and Groenewegen, now André Greipel gives up.

