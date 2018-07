Le doublé pour Sagan

Avec les premières côtes de cette édition 2018 du Tour de France, on pouvait éventuellement espérer quelque explication entre certains favoris ou outsiders dans les derniers kilomètres de cette 5e étape, tracée entre Lorient et Quimper (204.5 km). Mais comme les années précédentes, personne n'a bougé parmi les patrons attendus de la Grande Boucle, qui se réservent pour des profils plus exigeants. En revanche, ce mercredi a malgré tout été plutôt animé, autour des côtes de 3e et 4e catégories qui avaient été placées au gré du parcours par les organisateurs.

Mais c'est dans les derniers hectomètres que tout s'est joué, à l'issue d'un final étroit, où la Sky de Chris Froome s'est notamment astreinte à imposer un gros rythme, espérant peut-être en ce sens favoriser quelques cassures. Certains sprinteurs comme Fernando Gaviria, John Degenkolb ou Andre Greipel ont fini par rendre les armes, mais les plus costauds étaient au rendez-vous pour se disputer les lauriers du jour. Très facile, Peter Sagan a attendu le tout dernier moment pour s'extirper de la mêlée et devancer Sonny Colbrelli et Philippe Gilbert. Le champion du monde signe ainsi un deuxième succès sur ce Tour de France, après celui empoché à l'issue de la 2e étape.

Il conforte par la même occasion un peu plus son maillot vert, et se positionne d'ores et déjà comme un épouvantail pour la journée de jeudi. L'arrivée à Mûr-de-Bretagne, à l'issue d'une dernière montée très difficile et sélective, pourrait lui permettre de frapper encore sur cette Grande Boucle. Mais Julian Alaphillipe a lui aussi coché la 6e étape, dont le départ sera donné à Brest. Le coureur de la Quick-Step s'est d'ailleurs montré en fin de journée, testant sans doute ses jambes pour finalement franchir la ligne en 5e position. Chez les Direct Energie, on a tout tenté, via Lilian Calmejane et Sylvain Chavanel, pour endosser le maillot à pois, mais le Letton Tom Skujins (Trek-Segafredo), compagnon d'échappée des deux Français notamment, était trop fort pour se faire piéger par cette stratégie collective.