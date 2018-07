Latour: "Probablement du grand Romain"

Le peloton du Tour de France 2018 fait relâche ce lundi à Carcassonne lors de la 2e journée de repos.

L'occasion pour Romain Bardet, premier Français et 5e du général, de faire le plein de batteries avant la dernière semaine et les Pyrénées.

Son coéquipier, Pierre Latour, 14e et meilleur jeune, se montrait confiant dimanche soir lors de l'arrivée dans la cité médiévale: "La semaine prochaine, il y aura probablement de la bagarre… et probablement du grand Romain. En ce qui concerne le maillot blanc, ce serait bien de le garder, mais l’objectif numéro 1, cela reste comme depuis le début d’aider Romain à aller chercher le meilleur résultat possible".

Latour can look towards the Pyrenees now to protect his white jersey.

Latour peut maintenant regarder vers les Pyrénées pour défendre son maillot blanc.@opticiens_krys#TDF2018 #MaillotBlanc pic.twitter.com/agyXnpVzC3