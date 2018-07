La victoire pour Groenewegen, les Français au pied du podium

Vainqueur sur les Champs-Elysées l'an dernier, Dylan Groenewegen a remporté vendredi à Chartres la 9e étape du Tour de France 2018, la plus longue de cette 105e édition (231 km).

Le sprinteur néerlandais de la LottoNL-Jumbo a devancé Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), le maillot vert Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et les deux Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis).

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) conserve le maillot jaune.

After the Champs-Elysées last year, Groenewegen wins in Chartres!

Après les Champs l'année dernière, Groenewegen s'impose à Chartres !#TDF2018 pic.twitter.com/tNLwPvJn0E