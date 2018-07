La drôle de tactique de Barguil

Auteur d'un Tour de France 2017 magnifique avec deux victoires d'étapes de prestige en montagne, le prix de la combativité et le maillot à pois, sans oublier une 10e place au classement général, Warren Barguil a pris le risque cet hiver de quitter une grosse écurie, le Team Sunweb, pour rejoindre Fortuneo-Samsic. Une équipe française bien plus modeste mais qui lui permet de pouvoir vivre en Bretagne, sa terre natale, à laquelle il est très attaché. Le Morbihannais de 26 ans voulait aussi pouvoir assumer son tempérament offensif, ce qui n'était pas forcément possible au sein d'une équipe comme Sunweb, où il aurait dû sans doute se mettre au service de Tom Dumoulin.

Auteur d'un début de saison difficile, où il a peiné à se mettre en évidence, Warren Barguil abordait donc ce Tour de France 2018 sans grande certitude si ce n'est celle de continuer à attaquer. Mais la première semaine a peut-être changé ses ambitions. Le grimpeur breton a en effet évité tous les pièges, finissant notamment à une très belle 15e place dimanche lors de l'étape des pavés. Dix-huitième du classement général, juste derrière Romain Bardet, Barguil ne compte ainsi que 2'37'' de retard sur le maillot jaune Greg van Avermaet et seulement 55 secondes de retard sur le grand favori Chris Froome. Une situation idéale avant la première étape de montagne mardi entre Annecy et Le Grand-Bornand.

Pour moi, être offensif et jouer le général, ce n’est pas compatible Warren Barguil

Pourtant, le coureur de 26 ans a déconcerté son monde lundi lors de la journée de repos en déclarant à Ouest France, qu'il devrait sans doute perdre du temps lors de cette étape pour pouvoir être plus libre d'attaquer lors des jours suivants, comme jeudi avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez. "Ce mardi, ce sera une étape spéciale, lendemain d’une de journée de repos. Et comme je ne suis pas venu pour le général, ça peut être ce mardi que je vais commencer à perdre du temps. Même si j’ai fait une belle première semaine, je sais que ce n’est pas cette année que je viserai le général. Je reviendrai pour ça. Si je veux aller dans une échappée qui va au bout, je vais sûrement devoir perdre du temps dans la dernière ascension ce mardi pour, pourquoi pas, attaquer les deux autres jours des Alpes qui seront très durs et où les échappés auront une chance d’aller au bout ? L’Alpe d’Huez, ça fait rêver, forcément".

Un discours étonnant de franchise de la part du coureur français, mais aussi bien déconcertant. Pourquoi ne vise-t-il pas le général s'il en a les capacités ? Sans avoir forcément les jambes pour remporter le Tour de France, Thomas Voeckler avait fait rêver la France en 2011, avant de s'écrouler et de finir au pied du podium. Warren Barguil veut éviter ce scénario: "Car je suis déjà passé par ce moment-là, et je sais très bien qu’à la fin, ça n’a jamais été gagnant. Donc je n’ai pas envie de refaire la même erreur. Pour moi, être offensif et jouer le général, ce n’est pas compatible. Et si c’est pour s’écrouler à la dernière étape de montagne, perdre quatre minutes et faire 15e du Tour, ça serait dommage. Mais pourquoi pas les années prochaines ?". Alors discours sincère ou gros coup de bluff ?