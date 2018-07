La chasse aux fumigènes est lancée ! 

Les organisateurs du Tour de France ont, ce dimanche, par le biais de Pierre-Yves Thouault, l'adjoint de Christian Prudhomme, indiqué que des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire les fumigènes sur le bord des routes, après les quelques débordements recensés ces derniers jours.

"Les fumigènes, ce sont des choses qu'on ne veut pas voir sur le Tour de France. On travaille sur des clips vidéo qu'on passe sur les antennes de France Télévisions pour éviter qu'il y ait ces fumigènes au bord des routes. C'est strictement interdit. Avec les arrêtés préfectoraux on va un, les interdire officiellement et deux, pouvoir intervenir le cas échéant vers le public et arrêter ce genre de gestes. Cela pourra être puni", a expliqué le dirigeant de la Grande Boucle dans des propos relayés par Le Figaro.

Un phénomène qui dépasse largement le monde du cyclisme... Au début du mois de juin, déjà, Noël Le Graët, le président de la FFF, a décidé de traiter le sujet à bras-le-corps, déclarant notamment qu’il fallait "arrêter tout ce cinéma".