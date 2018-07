Kruijswijk raconte sa folle échappée

Steven Kruijswijk a bien failli réaliser un numéro d'anthologie lors de la 12e étape du Tour de France. Parti dans l'échappée matinale, le Néerlandais a décidé de se lancer seul dans le col de la Croix de Fer, à plus de 70 kilomètres de l'arrivée.

Sixième du général au départ de l'étape, le coureur de la formation LottoNL-Jumbo a compté plus de 6 minutes d'avance sur le groupe des favoris, ce qui lui a permis d'être maillot jaune virtuel avec plus de 3 minutes d'avance, avant d'être repris dans l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez.

"Je suis déçu du résultat, explique le 4e du Giro 2016 sur le site du Tour. Ce n’était pas prévu que je sois dans l’échappée. Mais je m’y suis retrouvé avec un équipier (Gesink) et quelques très bons coureurs. Dans la Croix-de-Fer, je me suis dit : « Je dois y aller, sinon tous mes efforts n’auront servi à rien ». Je savais que ça serait dur de garder un bel avantage jusqu’au bout. La partie plane avant l’Alpe d’Huez a été spécialement dure pour moi. Quatre minutes au pied, ce n’était pas assez."