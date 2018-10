Geraint Thomas s’est fait voler son trophée de vainqueur du Tour

Présenté lors du Cycle Show de Birmingham, qui s’est déroulé du 28 au 30 septembre, le trophée du vainqueur du dernier Tour de France a disparu.

Prêté au fabriquant Pinarello à l’occasion de cet événement, annoncé comme le show numéro un du cyclisme en Grande-Bretagne, le trophée remporté par Geraint Thomas l’été dernier a seulement été laissé quelques minutes sans attention, le temps d’être dérobé. La police locale a ouvert une enquête.

"Ce qui est arrivé est vraiment malheureux. Cela va sans dire que ce trophée a peu de valeur pour celui qui l’a pris, mais cela signifie beaucoup pour moi et mon équipe, a déclaré le Gallois de la Sky, rapporte The Telegraph. J’espère que celui qui l’a pris le rendra de bonne grâce. Un trophée, c’est important, mais ce qui compte vraiment le plus, ce sont les formidables souvenirs de cet incroyable été. Et ça, personne ne pourra jamais me l’enlever."