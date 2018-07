Geraint Thomas en patron

Geraint Thomas est donc devenu un grand grimpeur, c'est confirmé. Le Gallois de 31 ans, ancien pistard, devenu spécialiste des classiques avant de poursuivre sa mue en coureur de grand tour, a inscrit son nom au palmarès de la mythique montée de l'Alpe d'Huez, où s'achevait ce jeudi la 12e étape du Tour de France. Le coureur de la Sky signe surtout son deuxième succès de suite, après sa victoire à la Rosière mercredi, et renforce ainsi son maillot jaune au sortir des Alpes.

Cette étape vient donc confirmer la suprématie de la formation britannique qui, au lendemain de sa prise de pouvoir, a de nouveau cadenassé la course. Les coéquipiers de Thomas et de Christopher Froome n'ont jamais vacillé, même quand le Néerlandais Steven Kruijswijk, sans doute inspiré par cette arrivée où ses compatriotes ont tant brillé par le passé (8 victoires entre 1976 et 1989 à l'Alpe d'Huez, rebaptisée "la montagne des Hollandais"), s'est lancé dans une échappée solitaire un peu folle en partant au pied du col de la Croix-de-Fer, à plus de 70 kilomètres de l'arrivée. Sixième du général au départ de l'étape, le co-leader de la LottoNL-Jumbo a compté jusqu'à 6'30" d'avance sur le groupe des favoris, et plus de 3'30" d'avance sur Thomas au classement général virtuel. En vain.

Kruijswijk, sur la montée aux 21 lacets, n'a pas résisté au retour du train de la Sky, incarné par la pépite colombienne Egan Bernal (21 ans), qui a imposé un tempo d'enfer pour préparer l'attaque... de Froome. Car c'est bien "Froomey", le quadruple vainqueur du Tour, deuxième du général, qui a placé la première attaque d'un coureur de la Sky, contrairement à la veille, où c'est Thomas qui avait eu quartier libre pour aller l'emporter en solitaire. A 4 kilomètres du sommet, Froome a mis sa moulinette en action pour revenir sur Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), auteur d'une belle attaque quelques bornes plus tôt. Mais le récent vainqueur du Giro n'avait pas fait la différence et c'est un quatuor royal, complété par Tom Dumoulin, qui s'est disputé la victoire au sommet de l'Alpe. Thomas en a profité pour faire parler son punch dans le dernier kilomètre.

A un moment de la montée, on a vu le Gallois reprendre son rôle de lieutenant, en assurant un petit relais juste avant l'attaque de son leader (supposé ?). Mercredi soir, malgré sa victoire et son maillot jaune, il continuait d'affirmer que Froome était toujours la meilleure carte de la Sky sur ce Tour. 24 heures plus tard, il s'impose à nouveau et reste le patron au classement général.