Froome victime d'une chute !

C’est reparti pour un Tour. Le départ de la 105e édition de la Grande Boucle a été donné ce samedi matin à Noirmoutier-en-l’Île, après une Marseillaise et en présence, notamment, de Laura Flessel, la ministre française des Sports, et d’Albert II, le prince de Monaco. À peine Christian Prudhomme, le directeur de la course, a-t-il abaissé son drapeau que trois coureurs ont attaqué: Jérôme Cousin (Direct Énergie), Kévin Ledanois (Fortuneo-Samsic), deux régionaux de la première étape, et Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert).

Les trois premiers échappés de ce Tour, dont l’avance sur le peloton n’a pas dépassé les 3’45’’ (km 45), sont restés ensemble jusqu’à l’approche des 20 derniers kilomètres. Offredo et Cousin ont alors faussé compagnie à Ledanois, le fils d’Yvon, qui venait d’accomplir sa mission: marquer le seul point en jeu, en haut de la Côte de Vix (700 m à 4,2 %), pour le classement de la montagne. Il revêtira plus tard le maillot à pois. Pour en revenir au duo de tête, Offredo et Cousin ont été repris à 10 km de Fontenay-le-Compte. Le premier cité, à l’origine de l’offensive fatale à Ledanois, se consolera toutefois avec le prix du combatif du jour.

Parlons maintenant de ces 10 derniers kilomètres. Tout le monde s’attendait à un sprint massif, et il a bien eu lieu, mais pas à une chute de Christopher Froome (Sky) puis à un incident mécanique, une crevaison, de Nairo Quintana (Movistar) à 3,5 km de la ligne ! Le Britannique, quadruple vainqueur d’épreuve (en 2013, 2015, 2016 et 2017), a perdu 51 secondes dans l’affaire (91e) et, encore pire, le Colombien (2 x 2e, 1 x 3e), 1’15’’ (112e) ! C’est un autre Colombien en la personne de Fernando Gaviria qui l’a emporté (Quick-Step Floors), devant les Peter Sagan, Marcel Kittel et autre Alexander Kristoff. Christophe Laporte a pris une belle cinquième place, alors qu’Arnaud Démare est tombé lui aussi dans ce final très mouvementé.