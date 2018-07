Froome: "Tant qu'un coureur Sky gagne à Paris, je suis heureux"

Deuxième du Tour de France à 1'39'' de son coéquipier Geraint Thomas après deux semaines de course, Chris Froome, qui a l'occasion de remporter une 5e Grande Boucle et donc d'égaler le record de victoires, s'est pourtant dit prêt à jouer le rôle d'équipier pour le Gallois.

"Tant qu'il y a un coureur du Team Sky sur la plus haute marche du podium à Paris je suis heureux, a ainsi déclaré Froome, selon The Guardian, ce lundi à Carcassonne lors de la 2e journée de repos. Tout le monde parle d'attaquer ou pas... Mais nous sommes dans une position incroyable, 1er et 2e. Ce n'est pas à nous d'attaquer. C'est à tous les autres coureurs du peloton de nous rattraper et de nous déloger de la position dans laquelle nous sommes".

"Evidemment, plus vous vous rapprochez, plus vous voulez rester sur le podium, mais je n'y pense toujours pas. Je pense jour après jour. Le rêve était d'être dans le coup d'un podium et c'est encore le cas. J'essaie de garder le même état d'esprit", a ajouté Thomas.