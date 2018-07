Froome, simple équipier ?

Finalement autorisé à prendre le départ du Tour de France après avoir été blanchi par l'UCI dans son affaire de contrôle anormal au salbutamol, Chris Froome rêvait de remporter un troisième Grand Tour consécutif (après la Vuelta et le Giro) et une cinquième Grande Boucle pour égaler le record de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Mais le Britannique ne sera pas forcément sur la plus haute marche du podium dimanche prochain à Paris. Après deux semaines de course, le Britannique de 33 ans est deuxième du classement général avec 1'39'' de retard sur son compatriote Geraint Thomas, qui est apparu comme le plus fort dans les Alpes.

Beau joueur, "Froomey" s'est dit prêt, lundi lors de la journée de repos à Carcassonne, à jouer la carte du Gallois lors de la dernière semaine: "Tant qu'il y a un coureur du Team Sky sur la plus haute marche du podium à Paris je suis heureux, a ainsi déclaré Froome, selon The Guardian. Tout le monde parle d'attaquer ou pas... Mais nous sommes dans une position incroyable, 1er et 2e. Ce n'est pas à nous d'attaquer. C'est à tous les autres coureurs du peloton de nous rattraper et de nous déloger de la position dans laquelle nous sommes".

Froome poura-t-il attaquer ?

Mais quelle sera la tactique de la Sky dès mardi dans les Pyrénées ? S'il veut avoir encore une chance de l'emporter Chris Froome devra reprendre du temps à Thomas. Et si ce dernier continue à tenir le choc en montagne, le triple tenant du titre devra passer à l'attaque pour ne pas avoir trop de retard avant le contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette (31 km), prévu samedi à la veille de l'arrivée. D'autant plus que Geraint Thomas peut très bien être le plus rapide dans ce type d'exercice qu'il affectionne.

"Evidemment, plus vous vous rapprochez, plus vous voulez rester sur le podium, mais je n'y pense toujours pas. Je pense jour après jour. Le rêve était d'être dans le coup d'un podium et c'est encore le cas. J'essaie de garder le même état d'esprit", a déclaré un Geraint Thomas, visiblement très serein. A moins d'une grosse défaillance, on peut estimer que ce dernier a presque course gagnée.