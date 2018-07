Froome éteint la polémique avec Bardet

Christopher Froome s'est expliqué sur son attaque dans le final de la 9e étape du Tour de France, sur les pavés, alors que Romain Bardet, l'un de ses adversaires pour le classement général, était victime d'une crevaison.

"Je ne savais pas que Bardet avait un ennui mécanique", a assuré le Britannique sur Twitter, en réponse à un internaute qui lui reprochait son comportement.

"On ne voit pas tout ce que vous voyez à la télévision", a justifié le quadruple vainqueur de la Grande Boucle.

I had no idea @romainbardet had an issue?! We don’t see what you see on TV ‍♂️ #TDF2018 https://t.co/f2NnSeKSTe