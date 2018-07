Froome, dure journée

Une des étapes reines du Tour de France avait lieu jeudi, avec l'arrivée au sommet de L'Alpe-d'Huez. Et son traditionnel lot d'excités, qui ont donné lieu à des incidents un peu plus poussés que les années précédentes, dans un contexte clairement anti-Sky. On a évité - et frôlé - le pire, avec un spectateur qui a clairement tenté de mettre un coup au visage de Christopher Froome.

Geraint Thomas, maillot jaune et vainqueur du jour, a aussi été sifflé, à l'arrivée comme sur le podium. "Bien sûr, ce n'est pas agréable, lâche le leader du Tour de France sur France 2. Tant que ce sont des sifflets, ça va. Mais s'il y a des gestes dangereux, c'est plus compliqué. Il faut qu'on reste en sécurité durant la course. Mais les sifflets, chacun son opinion... Tant que ce ne sont pas des gestes, ça va."

Sauf qu'on a clairement vu Froome se retourner vers ce spectateur, qui l'a donc raté en n'y allant pas très franchement. "C'est dramatique pour les coureurs, ils sont très vulnérables, ils ont la peau sur les os", complète Thomas Voeckler, énervé, en plateau. Le quadruple vainqueur du Tour n'a pas voulu s'arrêter pour s'exprimer, mais il serait choqué par ce qu'il s'est passé.