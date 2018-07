Froome condamne l'attitude des spectateurs

Comme attendu, le contrôle anormal au salbutamol lors du Tour d’Espagne 2017 a laissé des traces auprès du public du Tour de France. Si l’UCI, cinq jours seulement avant le départ de la Grande Boucle, a finalement blanchi le quadruple vainqueur du Tour, de nombreux spectateurs ne font pas preuve de la même mansuétude à l’égard du coureur de la Sky. «J’ai envie de commencer en disant qu’il y a beaucoup de soutien sur la route, a-t-il certes pris soin de nuancer auprès de L’Equipe. Beaucoup nous soutiennent, dont beaucoup de Français.»

Pour autant, son quotidien sur le Tour de France s’apparente à un véritable calvaire. "On m’a hué, on m’a lancé des objets, certaines personnes ont essayé de me pousser pour me faire tomber du vélo, on m’a donné, à plusieurs reprises, des coups de poing sur le flanc, quand je passais. On m’a craché dessus plusieurs fois. Pour l’instant, je n’ai pas reçu d’urine (il sourit)…", a en effet détaillé le coureur anglais.

C’est une honte de voir ça. Christopher Froome

Et Christopher Froome de renchérir: "de mon point de vue, c’est inacceptable", ajoutant: "c’est une honte de voir ça pour la course dans son ensemble." Le dernier vainqueur du Tour d’Italie est d’ailleurs convaincu que cette situation lui vaut le soutien du reste du peloton. "Je crois que beaucoup de coureurs dans le peloton commencent à être écœurés par tout ça. Quand on court en Espagne, en Italie ou n’importe où, on n’a pas le même genre d’accueil, donc, de mon point de vue, cela doit s’arrêter", a-t-il en effet expliqué.

Malgré cette hostilité, Christopher Froome n’en est pas moins deuxième du Tour à 1’39 de son coéquipier Geraint Thomas. Et prêt à s’effacer derrière le Gallois.