Fraile vainqueur à Mende, Alaphilippe 2e

Julian Alaphilippe (Quick-Step), seul vainqueur français de ce Tour de France 2018, n'a fait que tutoyer un second succès ce samedi, à l'arrivée de la 14e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende (187km). C'est le Basque Omar Fraile (Astana), membre de l'échappée gagnante du jour, qui s'impose après une attaque placée au pied de l'ascension finale, la Côte de la Croix Neuve, pour reprendre le Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Et surtout résister au retour d'Alaphilippe, qui doit se contenter de la 2e place.

Dans un peloton, distancé et toujours en course, la Sky restait à l'affût d'une éventuelle attaque.