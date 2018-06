Ecarté par son équipe, Ewan se dit "dévasté" 

Valeur montante du sprint mondial, Caleb Ewan ne participera pas à son premier Tour de France cet été. Le sprinteur australien de 23 ans a en effet été écarté de la liste de 8 coureurs annoncée ce jeudi par la formation Mitchelton-Scott, qui misera tout sur son leader, Adam Yates.

Le Britannique, 4e et meilleur jeune du Tour de France 2016 et 2e du dernier Critérium du Dauphiné, sera notamment accompagné de l'Espagnol Mikel Nieve, du Néo-Zélandais Jack Bauer, du Sud-Africain Daryl Impey et des Australiens Luke Durbridge, Mathew Hayman, Michael Hepburn et Damien Howson.

Caleb Ewan, annoncé l'an prochain du côté de la Lotto-Soudal (d'où peut-être sa non-sélection), s'est dit "dévasté".

Devastated is an understatement of how I feel about @MitcheltonSCOTT’s decision to leave me at home this July. I was on track to being more than ready for my TDF debut. So much hard work has gone into this from my sprint team and I to be ready for our big goal this year.