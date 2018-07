Démare, une première plombée 

Parmi les favoris de la première étape du Tour de France 2018 entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte, disputée ce samedi, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a été pris dans une chute à l’intérieur du peloton à 10 km de l’arrivée, l'écartant ainsi du sprint final.

"Je n’ai pas eu le temps de comprendre. Je ne pensais pas tomber, j’avais déchaussé mais j’étais encore sur le cadre. Mais un coureur me rentre dedans, par l’arrière, et je me retrouve au sol. Je pensais vite repartir mais mon vélo n’était pas en bon état. A 10 km de l’arrivée, ça ne servait plus à rien d’insister", a déclaré, à l’issue de la course, le natif de Beauvais au micro de France Télévisons.

Le sprinteur français, qui assure ne pas être "atteint physiquement", aura ainsi de nouvelles opportunités de s’exprimer. "Les jambes sont bonnes, l’équipe est en forme, j'aurai d'autres chances". Dès dimanche, lors de la deuxième étape ?