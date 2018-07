Cavendish veut égaler Merckx

A 33 ans, Mark Cavendish sera samedi à Noirmoutier pour prendre le départ de son douzième Tour de France.

Le sprinteur britannique n'a peut-être plus ses jambes de 20 ans mais reste un redoutable sprinteur, capable de rivaliser avec les meilleurs (Démare, Colbrelli, Kristoff, Gaviria, Sagan, Kittel, Groenewegen, Greipel, Degenkolb, Laporte). Le natif de l'île de Man a en tout cas un objectif en tête: s'approcher du record de 34 victoires d'étapes d'Eddy Merckx. Il en est pour le moment à 30.

"Les 34 victoires sur le Tour, c’est le seul objectif qui me reste dans ma carrière ! Parce que tout ce que j’étais physiquement capable de faire, je l’ai déjà réalisé, a ainsi confié jeudi en conférence de presse le coureur de l'équipe Dimension Data. Mais quand on pense qu’une seule victoire peut remplir la carrière d’un coureur, on mesure à quel point ce record est dur à atteindre. Bien sûr nous allons faire le maximum pour remporter la première étape, sachant qu’il y a le Maillot Jaune en jeu". Samedi, le peloton s'élancera de Noirmoutier pour rejoindre Fontenay-le-Comte 201 km plus loin.