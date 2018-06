BMC: Du lourd avec Porte

Souvent malchanceux sur le Tour de France, Richie Porte espère enfin monter sur le podium de la Grande Boucle cet été.

Pour réussir sa mission, le leader australien de la BMC pourra compter sur une formidable équipe de rouleurs autour de lui: Patrick Bevin, Damiano Caruso, Simon Gerrans, Stefan Küng, Michael Schaer, Greg Van Avermaet et Tejay Van Garderen.

La formation américaine visera notamment la victoire lors du contre-la-montre par équipes (3e étape) disputé le 9 juillet autour de Cholet.

