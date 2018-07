Bardet: "Jamais eu une équipe aussi forte autour de moi"

Sur le podium du Tour de France ces deux dernières années, Romain Bardet sera au départ de la Grande Boucle 2018 samedi à Noirmoutier avec la ferme intention de jouer la gagne.

Le grimpeur d'AG2R-La Mondiale se sait bien entouré pour rivaliser avec Chris Froome et consorts.

"Je n’ai jamais eu une équipe aussi forte autour de moi, a-t-il ainsi confié jeudi en conférence de presse. Nous sommes ambitieux mais humbles, il faudra aller chercher du temps seconde après seconde, et surtout éviter d’en perdre. L’étape des pavés par exemple, c’est presque plus dangereux qu’une étape de montagne. Je vibre toujours devant Paris-Roubaix, et je sais que nous pourrons être ambitieux ce jour-là. Avec Sylvan Dillier bien sûr, qui s’est classé deuxième cette année, mais aussi avec Oliver Naesen qui est l’un des maîtres de la spécialité, et Tony Gallopin qui n’est pas en reste non plus".