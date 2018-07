Bardet, 3 crevaisons !

Et une, et deux, et trois crevaisons ! Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a vécu un enfer, ce dimanche après-midi, sur les routes de "l’enfer du Nord". Le coureur français, au lendemain de la fête nationale française, n’a pas été à la fête sur les pavés entre la citadelle d’Arras et Roubaix, neuvième étape du Tour (156,5 km, dont 21,7 de secteurs pavés).

Mais, dans son malheur, le troisième de la dernière Grande Boucle, ramené par un Tony Gallopin puis un Oliver Naesen tout entier à son service, n’a perdu que sept secondes sur le tenant du titre Christopher Froome (Sky) et le groupe des autres favoris. Un moindre mal… Bardet, interrogé par France Télévisions, savait qui remercier à l’arrivée: "J’ai des équipiers phénoménaux ! Ils sont prêts à tout donner et à mourir pour moi… On ne s’est jamais affolés. Si mon Tour n’est pas fini ce soir, c’est grâce à eux".

Porte prend la porte

Le Tour est déjà fini en revanche pour Richie Porte (BMC Racing). L’Australien a été victime d’une chute en début de course (la première d’une longue série), avant même les 15 secteurs pavés, et a abandonné, touché à l’épaule droite. Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac), autre prétendant à la victoire finale ou au moins à un podium (2e l’an passé), est tombé, lui, à une trentaine de kilomètres de Roubaix. Le Colombien a concédé 1’28’’ aux meilleurs. Il y a pire que Bardet…

C’est John Degenkolb (Trek-Segafredo) qui l’a emporté. L’Allemand, vainqueur de "la dure des dures" en 2015, s’est puissamment imposé devant le maillot jaune Greg Van Avermaet (BMC) et le champion de Belgique sur route Yves Lampaert (Quick-Step Floors). Son premier succès obtenu dans le Tour. Une finale de Coupe du monde et au lit pour tout le peloton. Demain, c’est repos. Et c’est bien mérite après cette étape complètement folle…