Au bonheur de la BMC

Premier grand rendez-vous du Tour de France 2018 pour les coureurs ayant des ambitions au classement général, le contre-la-montre par équipes de Cholet prévu ce lundi lors de la 3e étape a tenu ses promesses, avec trois premières équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Déjà victorieux en 2015 entre Vannes et Plumelec, lors du dernier chrono par équipes couru sur la Grande Boucle avec une petite seconde d'avance sur le Team Sky, les coureurs de la BMC ont encore décroché la victoire avec cette fois quatre petites secondes d'avance sur Chris Froome et sa bande après 35 km. La Quick-Step Floors de Julian Alaphilippe complète le podium avec 7 secondes de retard.

Au classement général, le maillot jaune change d'épaule pour la troisième fois en trois jours. Après Fernando Gaviria et Peter Sagan, c'est Greg Van Avermaet qui revêt la précieuse tunique. Son leader Richie Porte est 14e à 51 secondes, avec quatre petites secondes d'avance sur Chris Froome (19e à 55 secondes). Romain Bardet, dont l'équipe AG2R-La Mondiale a fini 12e sur 22, est 25e à 1'15'' du leader. Le grimpeur auvergnat n'a donc qu'une vingtaine de secondes de retard sur Porte et Froome.

Le peloton arrivera en Bretagne mardi avec une 4e étape de 195 km entre La Baule et Sarzeau qui devrait sourire aux sprinteurs. Les étapes de mercredi (Lorient Quimper) et jeudi (Brest-Mûr-de-Bretagne) pourraient en revanche s'avérer plus piégeuses.